Biglietti Milan-Juventus, le fasi della vendita e dove comprarli | News

Ecco le fasi della vendita e le modalità di acquisto dei biglietti per Milan-Juventus, match in programma domenica 22 ottobre alle 20:45

Alle ore 20:45 di domenica 22 ottobre, allo stadio San Siro, andrà in scena il tanto atteso match tra Milan e Juventus. Una sfida che mette in palio tre punti importantissimi in ottica classifica. I rossoneri non vorranno lasciare la testa della graduatoria e un eventuale successo contro la 'Vecchia Signora' permetterebbe di mettere un gap importante tra i due club.