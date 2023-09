Biglietti Inter-Milan, le fasi della vendita e dove comprarli | News

Ecco le fasi della vendita e dove comprare i biglietti di Inter-Milan, in programma alle ore 18:00 di sabato 16 settembre

Alle ore 18:00 di sabato 16 settembre, allo stadio San Siro, andrà in scena il tanto atteso derby tra Inter e Milan. Una sfida che mette in palio la testa della classifica di Serie A tra due squadre a punteggio pieno e che promette già grandissimo spettacolo, come spesso avvenuto negli ultimi anni.