Calciomercato Milan – Taremi nel mirino di un top club europeo

L'obiettivo numero uno del Milan in attacco nell'ultima sessione di calciomercato è stato Mehdi Taremi. Dopo i problemi relativi alle commissioni elevate, però, il Diavolo ha deciso di virare su altri profili, anche a causa dei tempi ristretti e la necessità di avere almeno un centravanti da affiancare ad Olivier Giroud .

E, secondo quanto riferito dal portale spagnolo 'Defensa Central', il Milan potrebbe dover salutare definitivamente l'idea di portare in rossonero Mehdi Taremi. Sulle sue tracce, infatti, si sarebbe messo il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che avrebbe bisogno di un centravanti puro. Dopo l'addio di Karim Benzema non è arrivato nessun '9' ai Blancos e l'iraniano potrebbe essere il giusto profilo. LEGGI ANCHE: Milan, tentativo per il talento croato >>>