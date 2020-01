Ibrahimovic: “Vengo per aiutare il club. Europa? Pensiamo una gara per volta …”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito la possibilità che il Milan si qualifichi per l’Europa al termine della stagione: “Vengo per aiutare il club, possiamo fare molto di più, ma pensiamo una partita alla volta. L’obiettivo è una maratona non un 100 metri sprint. Credo sempre di poter dare il massimo, le cose devono migliorare in campo, con l’Atalanta la partita non è stata wow…”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

