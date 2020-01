Ibrahimovic: “Problema attacco? Proverò a cambiare i numeri con gol o assist”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito i problemi d’attacco che il Milan ha palesato in questo avvio di stagione, con appena 16 gol in 17 giornate, Ibrahimovic ha spiegato come intende aiutare la squadra: “Se non faccio gol, ma faccio assist va benissimo perché conta il collettivo e basta. Proverò a cambiare questi numeri e bisogna crederci così le cose arriveranno in un modo o nell’altro”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

