Ibrahimovic-Milan, il Pescara ironico: “Grazie di tutto!”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dal ritorno al Milan, contratto di 6 mesi con opzione per la prossima stagione. Il Pescara su Twitter ha voluto fare un post ironico, in cui ha ringraziato “per tutto” l’attaccante svedese. “Grazie per tutto Ibra!”, ha scritto il club abruzzese e postando una foto dell’ex attaccante dei Galaxy con la maglia del Delfino.

Per il ritorno di Ibra al Milan è ormai questione di dettagli, dopo l’accelerata delle ultime ore della dirigenza rossonera. Il tracollo di Bergamo è suonato forte come campanello d’allarme e per Natale il club rossonero si è voluto regalare il ritorno a Milanello di Zlatan. Ecco quando lo svedese potrebbe già iniziare ad allenarsi coi nuovi compagni>>>

