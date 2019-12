Calciomercato Milan – Ibrahimovic, sì per 6 mesi: si lavora sui dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Come confermato anche da ‘gazzetta.it‘, Zlatan Ibrahimovic ha detto sì al Milan. Lo svedese, classe 1981, arriverà al Milan con un contratto di sei mesi, fino al 30 giugno 2020.

Le parti stanno lavorando sugli ultimi dettagli e poi ci sarà l’ufficializzazione. Ibrahimovic, pertanto, farà ritorno in rossonero a distanza di sette anni e mezzo dalla sua cessione al PSG.

Con la maglia numero 11 del Diavolo, dal 2010 al 2012, Ibrahimovic ha realizzato 56 gol in 85 gare, vinto il titolo di capocannoniere della Serie A con 28 reti nella stagione 2011-2012 e vinto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana nel 2011.

Per il centrocampo, invece, il club di Via Aldo Rossi sembra essere pronto a chiudere per un rinforzo di gennaio a sorpresa: per le ultime, continua a leggere >>>

