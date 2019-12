Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ibrahimovic ha detto sì ai rossoneri”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic–Milan, è fatta. Lo ha rivelato Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo esperto di calciomercato, attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘.

“Ibrahimovic ha detto sì al Milan: tra stasera e domani, il club conta di definire e chiudere ogni dettaglio per il suo ritorno in rossonero”, ha scritto Di Marzio.

Si chiude, dunque, una trattativa infinita tra il Milan, Mino Raiola, agente di Ibrahimovic, e l’attaccante svedese, già ammirato in rossonero dal 2010 al 2012, con 56 gol segnati in 85 gare ed uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana nel suo palmarès.

Secondo quanto filtra dall’Egitto, poi, sarebbe in dirittura d’arrivo un’altra trattativa per rinforzare il Diavolo a gennaio: per le ultime, continua a leggere >>>

