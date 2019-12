Milan – Ibrahimovic, ci siamo quasi: cosa può dare lo svedese ai rossoneri?

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic ritornerà al Milan? Da quanto emerge nelle ultime ore dovrebbe essere questo il destino delle svedese che, nei prossimi giorni, è atteso a Milano per la sua seconda avventura in rossonero. Il club di via Aldo Rossi sta spingendo ormai da diverse settimane con il suo agente Mino Raiola, perché profondamente convinto che questa possa essere l’unica alternativa per una svolta immediata. Dopo giorni in cui fastidio e impazienza hanno fatto da padrone, adesso Ibrahimovic sembra essersi finalmente deciso ad accettare la proposta del Milan. Appaiono contrastanti i sentimenti dei tifosi del Diavolo circa il suo ritorno, senza dubbio però il classe 1981 può dare ancora tanto alla causa rossonera. Ecco perché.

E’ vero che con i suoi 38 anni Ibrahimovic è un grande strappo alla regola vista la politica di Elliott di puntare sui giovani, ma se il fondo americano ha optato per questa decisione un motivo ci sarà. Anzi, ce ne sono tanti di motivi che potrebbero far sorridere un popolo abituato ormai a ricevere continui schiaffi da parte degli avversari. Innanzitutto Ibrahimovic ha dimostrato una condizione fisica ancora ottimale e in MLS il suo score è rimasto sempre quello dei vecchi tempi: 58 presenze e 53 gol all’attivo. In un periodo di magra totale in cui il bomber del Milan conta gli stessi gol di un terzino sinistro (4), una statistica del genere fa sicuramente brillare gli occhi.

Altra cosa: (forse la più importante) Ibrahimovic diventerebbe il punto di riferimento principale in uno spogliatoio che fatica a trovare un leader carismatico. Lo svedese darebbe una grossa mano a Stefano Pioli per la gestione di un gruppo che, soprattutto nell’ultima trasferta di Bergamo, è sembrato totalmente allo sbando. In più darebbe una speranza immediata ad una piazza spenta e che non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Di certo l’età anagrafica conta tanto, ma conta tantissimo anche l’esperienza. L’esempio lampante è dato proprio dal Milan, che ha una squadra piena di giocatori talentuosi ma che faticano ad emergere per la mancanza di giocatori di spessore in campo che possano guidarli.

Un progetto che sicuramente non sarebbe a lungo termine, ma il Milan deve pensare a fare qualcosa fin da subito per cercare di risalire una classifica poco incoraggiante. E chi meglio del gigante di Malmö per questo arduo compito? Continua dunque l’attesa, ma la speranza che tutto possa cambiare c’è ancora, e si chiama Zlatan Ibrahimovic. Con lo svedese Krzysztof Piatek è a rischio? Per saperne di più, continua a leggere >>>

