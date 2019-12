Calciomercato Milan – Con Ibrahimovic in rossonero, Piatek torna a rischio

CALCIOMERCATO MILAN – Nel caso di un ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, quale sarà il destino di Krzysztof Piatek? Questo è quello che, oggi, si domanda ‘gazzetta.it‘, visto che Stefano Pioli, tecnico rossonero, ora sembra preferirgli, come titolare, il giovane portoghese Rafael Leão e considerando come Piatek, finora, abbia fallito quasi tutte le chance a lui concesse.

Piatek, secondo la versione online della ‘rosea‘, potrebbe essere ceduto. Il Genoa sarebbe pronto a accoglierlo nuovamente, un anno dopo, nelle proprie fila, ma per il ‘Pistolero‘ questo, sarebbe un brusco salto indietro. Ecco perché, dunque, Piatek potrebbe, alla fine, accettare di rimanere al Milan per giocarsi il posto da titolare e, successivamente, in estate, fare le valigie.

Intanto, ecco, secondo Gianluca Di Marzio, quanto dovrebbe impiegare Ibrahimovic per dare una risposta definitiva al Diavolo: continua a leggere >>>

