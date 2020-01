Ibrahimovic: “Il Milan è sempre il Milan, la storia non si cambia”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito la squadra che ritrova a distanza di sette anni e mezzo, Ibrahimovic ha dichiarato: “Il Milan è sempre il Milan, la storia non si cambia. Io sono ancora attivo come calciatore, l’importante è che quello che succede in campo accada lì. Credo al 100% in quello che faccio altrimenti non sarei qui a fianco a queste leggende. E’ un peccato non averle in campo”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

