Ibrahimovic: “Ho un bel rapporto con i tifosi: spero di giocare già oggi”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito l’amore che i tifosi del Diavolo riversano in Ibrahimovic, il fuoriclasse scandinavo ha risposto: “Si lo sento, ho un bel rapporto con loro. L’ultima volta che sono stato qua i rapporti erano molto positivi. E’ importante l’apporto dei tifosi, sono il 50% della squadra. Sono pronto e spero di giocare subito oggi in amichevole”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android