Ibrahimovic: “Cristiano Ronaldo? Bello sia in Italia: vediamo che succede …”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito gli stimoli con cui torna al Milan dopo tanti anni, le sue condizioni fisiche e, soprattutto, il duello a distanza con la stella portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic ha dichiarato: “Sto bene, mi sono allenato e l’unica cosa è che non ho toccato il pallone. Secondo me sono pronto. Ronaldo? E’ bello che sta in Italia, vediamo cosa succede”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android