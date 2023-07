Everton, Danjuma: “Scelto questa squadra per tifosi e storia del club”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Arnault Danjuma, nuovo giocatore dell'Everton, ha parlato dei motivi che lo hanno spinto ad approdare in Inghilterra con la maglia dei Toffees: "Fantastico entrare a far parte dell’Everton e sono davvero felice di essere qui. Entrare a far parte di un club così grande come l’Everton e questo mi rende orgoglioso. Avevo interesse da altri club, ma c’era una spinta verso l’Everton a causa dei tifosi, dell’allenatore e della storia del club ed è la seconda volta fortunata per me".