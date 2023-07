Europeo U21, l’Ucraina elimina la Francia di Kalulu e vola in semifinale

l'Ucraina è la quarta e ultima semifinalista dell'Europeo Under 21. La nazionale di Rotan elimina la Francia del rossonero Pierre Kalulu ai quarti di finale vincendo 3-1 in rimonta. Per i transalpini è Cherki a sbloccare il match al 19'. Poi, però, la doppietta di Sudakov tra il 32' e il 44' ribaltano le sorti dell'incontro. All'81' il VAR annulla, per fuorigioco di Wahi, il 2-2 dei Bleus e cinque minuti dopo arriva il tris firmato Bondarenko che chiude i conti. Gli ucraini affronteranno la Spagna. Non positiva la prova di Kalulu che, nel primo tempo, affonda un tackle in area di rigore concedendo il tiro dal dischetto che dà il via alla rimonta dell'Ucraina. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, previsto un incontro per Morata >>>