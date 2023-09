Serafini: “Ibrahimovic? Deve capire cosa può e cosa vuole fare”

Abbiamo intervistato in esclusiva Luca Serafini: ecco alcune delle sue dichiarazioni sul Milan e sul momento dei rossoneri

Intervistato ai nostri microfoni, Luca Serafini ha parlato del Milan , del derby, delle critiche a Rafael Leao e alla Champions League . Ecco alcune delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

"Dipende da lui, oltre che dal Milan ovviamente. Deve capire cosa può e cosa vuole fare, ma credo che Pioli non c’entri molto: il grande Silvano Ramaccioni, per esempio, ha vissuto molte epoche diverse e molti allenatori diversi, con intelligenza, discrezione, sapienza. Prezioso per tutti: allenatore, giocatori, società e persino tifosi". LEGGI ANCHE: Serafini: "Le critiche a Leao poco realistiche" >>>