PM – Calciomercato Milan – Rashica, non solo Rangnick: Maldini lo segue

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ricordate Milot Rashica? L’esterno offensivo del Werder Brema era uno degli obiettivi di Ralf Rangnick per il Milan, ma il suo nome è andato un po’ nelle retrovie nel momento in cui Stefano Pioli è stato confermato sulla panchina rossonera.

Rashica, classe 1995, autore di 11 gol e 8 assist in 34 gare tra Bundesliga e Coppa di Germania nell’ultima stagione, è effettivamente un vero e proprio pupillo di Rangnick, ma, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, il kosovaro è molto apprezzato da Maldini e da Massara.

Rashica, infatti, è considerato un ottimo giocatore che potrebbe servire concretamente anche al Milan di Pioli nella prossima stagione, ma al momento non sembrano esserci le condizioni per un suo approdo in rossonero. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati dei contatti con il Werder Brema, ma le richieste del club tedesco, unita alla forte concorrenza, rendono l’operazione molto difficile. Vedremo se cambierà qualcosa (soprattutto a fine mercato), ma di sicuro Rashica è seguito con molta attenzione. Non solo da Rangnick.

