Nišavic: “Jovic straordinario, ma il Milan non ti dà tempo. Meglio di lui …”

Milan, Jovic in difficoltà: Nišavic ci spiega il motivo. Poi: "Meglio di lui solo in pochi"

Luka Jovic sembra ormai fuori dal progetto tecnico del Milan. Non gioca e preferisce partire e allenarsi in Serbia piuttosto che tornare al Milan. Cosa pensi che gli sia andato storto? Perché non è mai riuscito a convincere? "Innanzitutto penso che Luka Jović sia un talento straordinario. Non credo che abbia mai mostrato tutto il suo potenziale. Ha uno straordinario feeling con il gol, una predisposizione fisica eccezionale, un tiro potente, un buon gioco di testa... È molto difficile per i difensori che lo marcano. Non ho familiarità con quello che sta succedendo all'interno del Milan. È molto probabile che sia caduto in una crisi da gol, e il Milan è uno dei club più grandi nella storia del calcio e spesso non hai molto tempo per metterti alla prova".