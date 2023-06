Milan, Pellegatti: “Mi piacerebbe Thuram. Occhio a Guler”

Carlo Pellegatti, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato anche di Thuram e Guler in orbita del Milan

"Per iniziare un attaccante centrale, un esterno a destra e due centrocampisti. Se ci saranno cessioni come Rebic, Saelemaekers o Messias dovranno essere rimpiazzati. Mi piacerebbe Marcus Thuram visto che Moffi del Nizza non è possibile. Chukwueze o Nelson esterni, Frattesi e Kamada a centrocampo. Attenzione a Guler, potrebbe essere più di un nome. Un ragazzo di 18 anni di cui si parla molto bene, valore di 15 milioni".