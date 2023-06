Bilanci in Serie A, Milan in positivo: soldi per il calciomercato

Una stagione che si è conclusa da poco. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla dei bilanci e dei ricavi delle squadre di Serie A, prendendo in esame anche il calciomercato. Da un lato, tre squadre in finale, una in semifinale e una ai quarti garantiscono alla Serie A un volume di entrate Uefa (oltre 300 milioni in totale) come non si vedeva da moltissimi anni. In più, la riapertura degli stadi, dopo le restrizioni, ha regalato un’affluenza record. La Serie A ha attratto complessivamente 11,2 milioni di spettatori: +62% rispetto ai 6,9 milioni di un 2021-’22 falcidiato dalle capienze ridotte. A questi vanno aggiunti i ricchi incassi delle serate di Champions: circa 9 milioni a partita, per Milan e Inter, l’incasso dei turni a eliminazione diretta.