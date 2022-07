Milan, Biasin: “Mercato? Manca il sostituto di Kessié. E Leao…” | Esclusiva

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Fabrizio Biasin, noto giornalista

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Fabrizio Biasin, giornalista e esperto di mercato.

L'intervista integrale a Fabrizio Biasin

Il mercato del Milan è soddisfacente, sin qui?“Certo, a mio avviso non è che il Milan debba fare chissà che cosa. Perché, in fondo, stravolgere un meccanismo che già, di per sé, funziona? Stiamo parlando dei campioni d’Italia”.

La priorità maggiormente incombente?“Forse il Milan si deve attivare per un sostituto di Kessié. Poi, volendo cercare il pelo nell’uovo, forse servono ancora un esterno destro e un fantasista”.

E un difensore centrale?“Potrebbe occorrere, ma prima di tutto – sempre secondo me – serve un sostituto di Kessié”.

Qual è il suo punto di vista su De Ketelaere?“A mio avviso è un ottimo giocatore. Ho parlato con diversi operatori del settore con lui: stiamo parlando di un giovane di notevole caratura. Diversi club lo stavano monitorando da tempo”.

Dybala costituisce, oggettivamente, un rimpianto di mercato per il Milan? “Uno come Dybala non può non piacere. Però bisogna guardare a come gioca Pioli. Per il calcio che esprime il Milan, occorre di più – ora come ora – un giocatore dalle caratteristiche simili a Kessié”.

Il Milan ha agito correttamente rinnovando Ibra?“Alla fine ha sottoscritto il contratto che tutti ci aspettavamo Ibra è importante per quello che rappresenta nello spogliatoio rossonero. Vedremo come ritornerà, ma – lui in primis – sa bene che la sua funzione è principalmente quella che abbiamo detto”.

Leao è un potenziale campione?“Leao ha disputato un’ultima stagione di altissimo livello. Ora vediamo cosa farà la prossima. Secondo me a Leao occorre soltanto un po’ più di continuità. Vedremo che impatto avrà adesso. I campioni sono tali quando dimostrano di avere continuità”.

Che tipo di lotta scudetto prevede?“Come quest’anno: le due milanesi, una contro l’altra. Sullo stesso piano colloco la Juve. Sono anche molto curioso di vedere la Roma di Mourinho quest’anno”.

Il Milan ha le carte in regola per avanzare in Champions?“Il Milan ha le carte in regola per alzare l’asticella in Champions. Rispetto alla scorsa stagione, i rossoneri sono infatti in prima fascia. Questo comporterà – sulla carta – un sorteggio più agevole”.

A cura di Luca Cavallero