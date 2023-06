Milan, Bargiggia: “Non serve per forza l’arrivo di un super campione”

Un periodo importante per il Milan e la società. I rumor di calciomercato impazzano e i rossoneri dovranno muoversi per potere rinforzare la rosa da cosegnare a Stefano Pioli. Abbiamo parlato del calciomercato del Milan e della stagione rossonera insieme a Paolo Bargiggia , giornalista dell'emittente televisiva '7 Gold' esperto di calciomercato e che ha lavorato per tanti anni a Mediaset.

Partiamo con il calciomercato. Secondo lei cosa servirebbe al Milan per migliorare? "È questione di filosofie. Evidentemente per la società servono giovani dal costo del cartellino non superiore a 20/25 milioni di euro. Magari alcuni anche in prestito e con stipendi contenuti. Quello che serve non è necessariamente un nome di un giocatore che conosciamo o di un super campione che in Italia non viene. Quello che serve a una società del genere è fare utili che si possono fare anche senza vincere, ma facendo crescere il valore dei calciatori e del marchio dal punto di vista commerciale. Questa è la filosofia di questo Milan che si scontrava con quella di Maldini, che avrebbe voluto calciatori più pronti con stipendi più alti, come Milinkovic-Savic, Berardi o Arnautovic".