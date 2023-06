Mercato Milan, Theo Hernandez è a forte rischio partenza | PM

Ovviamente, però, non parliamo solo di ipotesi e deduzioni logiche. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, il Newcastle sta facendo davvero sul serio. Un po' come successo per Tonali, ha fatto un primo sondaggio per capire. La richiesta del Milan è di superare i 100 milioni per poter dare il via libera. Al momento i bianconeri non hanno rilanciato, ma ci stanno pensando. Qualora dovessero decidere di farlo, i rossoneri sarebbero nuovamente "con le mani legate". La palla passerebbe al giocatore e si ripeterebbe ciò che già abbiamo visto. Difficile, ancor di più per lui, dire no a un'offerta che sarebbe importante. L'unica speranza è che il Newcastle non faccia sul serio e non rilanci. Però c'è sempre il rischio che lo faccia un'altra... Theo Hernandez è il più a rischio.