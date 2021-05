Mercato Milan – Donnarumma, piste inglesi fredde: le ultime | PM News

Gigio Donnarumma lascerà il Milan a parametro zero. Ad oggi, però, difficilmente il suo futuro sarà nella Premier League. Facciamo il punto

Tiene banco, in questi giorni, il futuro di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Il portiere, classe 1999, lascerà il Milan a parametro zero dopo la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sui quotidiani sportivi si parla molto di un possibile approdo di Donnarumma alla Juventus in Serie A o al Barcellona nella Liga.

Come vi avevamo già detto qualche giorno fa, però, quella che porta in Catalogna è una strada difficile da percorrere per Gigio. È Mino Raiola, il suo agente, che sta proponendo il suo assistito in giro per l'Europa, tra cui anche al Barcellona, club con cui vanta ottimi rapporti. I blaugrana, sebbene interessati, hanno però in Marc-André ter Stegen il loro portiere titolare e, pertanto, finora non hanno fatto mosse.

Medesima situazione in casa Juventus, dove c'è sempre Wojciech Szczesny: portiere, tra l'altro, gradito al nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Nel Regno Unito, in queste ultime ore, si parla molto di un interesse, rinnovato, di Chelsea e Manchester United nei confronti di Donnarumma. In realtà, però, secondo quanto riferitoci dal nostro inviato sul posto, Alessandro Schiavone, si tratterebbe soltanto di 'rumors'.

Le piste inglesi, per l'ormai ex portiere del Milan, sembrano essere piuttosto fredde. Donnarumma, certamente, piace a 'Blues' e 'Red Devils'. Ma il Chelsea, fresco Campione d'Europa, si ritiene coperto con Édouard Mendy e, dunque, vuole acquistare un secondo portiere al posto del basco Kepa Arribazalaga: ad ingaggio, logicamente, molto più contenuto di quello che Raiola vorrebbe per Donnarumma.

Ancora più affollata la situazione al Manchester United, dove i portieri, al momento, sono addirittura tre. La squadra di Ole Gunnar Solskjaer vorrebbe vendere uno tra David De Gea e Dean Henderson (preferibilmente il primo): chi resterà sarà il titolare nella prossima stagione.

E come secondo è appena stato preso Tom Heaton dall'Aston Villa. Per Gigio, quindi, non c'è spazio. Raiola dovrà lavorare ancora meglio per trovargli in fretta una nuova squadra.