Donnarumma-Barcellona, trattativa improvvisata da Raiola | News PM

Donnarumma - Barcellona, parti vicine? Ecco quanto ci risulta: la proposta di Raiola e la risposta del club catalano. Le ultime news sulla trattativa di calciomercato più discussa..

Matteo Ronchetti

‘Il Barcellona spinge per Donnarumma’. Molti in queste ore stanno parlando di un club catalano molto interessato al giocatore e determinato a puntare sull’ormai ex portiere del Milan. S’è parlato e scritto di ‘contatti avviati’, di ‘trattativa avanzata’, di ‘asse molto caldo’, di ‘cifre , offerte e numeri’. Noi riportiamo, chiaramente. Ma quello che ci risulta è un po’ diverso.

I fattori sarebbero infatti da invertire. A spingere sarebbe Raiola, non il Barcellona. Il club non ha mai chiesto informazioni, è stato il giocatore a proporsi. ‘Vi interessa?’. ‘Certo, sentiamo. A quali condizioni?’. Il dialogo, riassunto e semplificato, sarebbe stato questo. Una trattativa improvvisata, insomma. Nata dal nulla. E poi?

Poi, nulla. Non è ancora stata avviata una trattativa e non è ancora stata fatta un’offerta da quello che ci risulta. Il Barcellona ha manifestato la sua stima verso il portiere (e ci mancherebbe, resta uno dei migliori al Mondo), ma ha messo in stand-by la cosa. I costi dell’operazione, le commissioni, la difficoltà di trovare prima una sistemazione a Ter Stegen, l’attuale numero uno blaugrana, hanno raffreddato i primi entusiasmi.

Vuol dire che non si farà quindi? Non è detto. La porta non è chiusa, ma nemmeno spalancata. Resta un’operazione difficile, come lo sarebbe per tante altre squadre. La risposta del Barcellona per Donnarumma, infatti, è stata la stessa di molti altri Top Club. ‘Bravissimo, ipotesi stuzzicante, ma…’

C’è sempre qualche ‘ma’ che frena le cose. Ve lo avevamo raccontato anche qualche settimana fa in esclusiva. Dopo un momento di stallo, Mino Raiola era tornato ad offrire il suo assistito a diversi club europei. Evidentemente, la rottura con il Milan era già nell’aria. Tra i club contattati c’era anche il Manchester United. Anche in quel caso la risposta era stata: ‘Interessante, ma..’. E via con i soliti dubbi: costi stratosferici per un portiere, commissione alta, difficoltà nel disfarsi dei giocatori sottocontratto. Nessuno ha detto ‘no’, tutti hanno detto MA…

Il Manchester United dovrebbe prima piazzare De Gea e Henderson, il Chelsea Kepa, il PSG Navas, l’Atletico Oblak, il Real Madrid Courtois, la Juventus Szczesny. Servirebbe una cessione per scatenare l’effetto domino. O qualcuno che investa sul futuro, costi quel che costi. Ma in tempo di pandemia sembra più difficile del previsto. Ecco le prime parole di Mike Maignan da giocatore del Milan