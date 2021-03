Rinnovo Donnarumma: Raiola, il Manchester United ed un retroscena | PM

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, portiere del Milan, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: dove giocherà nel 2021-2022?

Daniele Triolo

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, come noto, è in scadenza di contratto con il Milan. Il prossimo 30 giugno l'attuale accordo tra il numero 99 ed il club di Via Aldo Rossi terminerà e, nel caso in cui le parti non abbiano trovato in precedenza, in questi mesi, un'intesa per rinnovarlo, l'estremo difensore di Castellammare di Stabia (NA) potrebbe essere libero sul mercato a parametro zero.

Ipotesi, questa, che, ad oggi, ci sentiamo di scartare. Donnarumma, infatti, vuole restare al Milan ed in Serie A ed è ferma volontà della società rossonera di arrivare ad un accordo per il nuovo contratto. L'intenzione del Diavolo è quella di legare il più possibile il ragazzo al Milan, squadra di cui, tra l'altro, è sempre stato tifoso. Tra il dire ed il fare, però, c'è di mezzo ... Mino Raiola.

L'agente del portiere, infatti, ha rifiutato l'offerta contrattuale del Milan per il suo assistito (7,5 milioni di euro per un nuovo contratto fino al 30 giugno 2026). Vorrebbe, il procuratore, un accordo più breve (scadenza massima 30 giugno 2022 o 30 giugno 2023), un ingaggio netto stagionale più alto (10 milioni di euro, ma trattabili, di poco, al ribasso) e, magari, una clausola rescissoria di 30-40 milioni di euro massimo.

La differenza tra le parti, dunque, è ancora tanta. Qualora non si arrivi ad un accordo, come detto, Donnarumma sarebbe libero dal prossimo 1° luglio. Tra i tanti club accostati a lui dai 'rumors' di calciomercato dell'ultimo periodo, c'è anche il Manchester United. Ma quanto è concreto e/o reale l'interesse dei 'Red Devils' per Gigio? Secondo le informazioni raccolte in Inghilterra dal nostro Alessandro Schiavone, è molto difficile che Donnarumma possa approdare alla corte di Ole Gunnar Solskjær.

Per vari motivi. Il primo, è che il Manchester United ha già due portieri di alto livello, David De Gea e Dean Henderson e vuole venderne uno. Il prescelto dovrebbe essere De Gea, che potrebbe tornare all'Atlético Madrid, nel caso cui Jan Oblák approdasse al Chelsea. Il secondo, è che, comunque, in Henderson lo staff tecnico dei 'Red Devils' ha grande fiducia e non vorrebbe prendere un altro portiere per oscurarne il posto e la titolarità.

Il terzo, più importante: la dirigenza del Manchester United non sarebbe intenzionata a dare a Donnarumma l'ingaggio che Raiola chiede per il suo giocatore. Oltretutto la squadra inglese intende convogliare le proprie risorse economiche, nel prossimo calciomercato estivo, sull'attacco più che sulla porta, dove, come detto, si sentono al sicuro e ben coperti. Certo, se poi Gigio davvero si liberasse gratis, sembra impossibile pensare ad un Manchester United immobile sul ragazzo.

Questa, però, è tutta un'altra storia. Una storia che il Milan farà di tutto per evitare che diventi realtà. Milan, trovato l'esterno d'attacco! L'offerta di Maldini >>>