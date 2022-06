Martorelli: “Milan, vale la pena investire su De Ketelaere” | ESCLUSIVA

E' iniziato il primo giorno di Divock Origi al Milan, ma l'attaccante belga probabilmente non sarà l'unico acquisto estivo dei rossoneri. Il Diavolo, infatti, monitora diversi calciatori, quali ad esempio Charles De Ketelaere e Marco Asensio. Mercato in entrata a parte, abbiamo parlato insieme a Giocondo Martorelli, procuratore ed operatore di mercato, anche di alcuni giocatori presenti in rosa come Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic.