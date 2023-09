Marco Bianchi: “Derby? Affascinante ma non decisivo” | PM Intervista

Durante il match fra Italia e Ucraina, Donnarumma ha ricevuto tanti fischi dal pubblico di San Siro: cosa ne pensi di questa situazione e, secondo te, accadrà anche durante la sfida di Champions fra Milan e Psg? — "Discorso molto complesso questo. Da una parte uno può dire che è sbagliato fischiare un giocatore della Nazionale che dovrebbe rappresentare tutti noi, dall'altra un tifoso è sempre libero di esprimere il proprio dissenso fischiando un giocatore. Fa ridere come molti giornalisti hanno giudicato i tifosi del Milan per i fischi a Donnarumma ma sono stati in silenzio in occasione dei cori razzisti contro i nostri e altri giocatori. Forse dovrebbero iniziare a pensare a problemi più reali. Per il match di Champions io sono abbastanza tranquillo, credo che ci sarà un turn over soft da parte del PSG. Luis Enrique non è uno stupido e credo sia consapevole del clima di San Siro. Il PSG alla quarta giornata potrebbe essere già quasi con un piede agli ottavi e non mi stupirebbe vedere Keylor Navas titolare".

Parlando di Champions League, il girone del Milan è molto complicato. Secondo te quanto può far bene questo nuovo gruppo in Champions e quanto lontano può arrivare? — "Il girone è sicuramente complicato ma anche molto affascinante, con tutte le squadre che hanno la possibilità di passare. è un peccato secondo me non affrontare subito il PSG che ha cambiato tantissimo dalla scorsa stagione e poteva essere più vulnerabile se presa subito, con Luis Enrique che non ha ancora impresso il suo marchio sulla squadra. Importante sarà partire subito bene contro il Newcastle che avendo tanti esordienti nella competizione potrebbe magari partire lenta e risentire della pressione dell'esordio. Il passaggio del turno passa secondo me da San Siro, riuscire a fare almeno 7 punti in casa potrebbe essere un bel mattoncino su cui costruire la qualificazione".

Il mercato dei videogiochi a livello mondiale ha ormai raggiunto numeri incredibili, con miliardi e miliardi di dollari movimentati. Anche i giochi di calcio segnano sempre record di vendite, ed è normale secondo me che le squadre guardino con attenzione a questo settore sia per coinvolgere i puù giovani e sia per aumentare ulteriormente la visibilità del proprio brand. In Italia purtroppo la situazione delle licenze è complicata, con la eSerieA TIM, campionato ufficiale della Lega, che viene giocato solo da 14 squadre su 20 per questioni commerciali di alcuni club tra cui il Milan. Da commentatore della eSerie A non nego che un domani mi piacerebbe rivedere il Milan nella competizione con l'obiettivo di vincere tutto come ha fatto lo scorso anno la Juventus".

