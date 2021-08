Kheladze: “Kvaratskhelia sarà campione. Più Ajax che Milan” | ESCLUSIVA PM

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il giornalista di Adjarasport TV Andro Kheladze ci ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia che interessa al Milan

Alessio Roccio

Ancora una ventina di giorni abbondanti a disposizione di Paolo Maldini e della dirigenza rossonera per dare a mister StefanoPioli la rosa il più possibile completa e competitiva. Nell'anno del ritorno dei rossoneri in Champions League certamente non vorranno farsi trovare impreparati.

Un ruolo che forse va ancora colmato, soprattutto vista la partenza di Jens Petter Hauge direzione Francoforte, è quello di esterno d'attacco. In questo senso, uno dei nomi accostati recentemente al Milan è quello di Khvicha Kvaratskhelia, ventenne georgiano di proprietà del Rubin Kazan. A tal proposito, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni il giornalista georgiano di adjarasport TV Andro Kheladze.

In Italia ci sono state diverse voci di mercato di un possibile futuro di Kvaratskhelia al Milan: ci sono alcune possibilità?

"A gennaio di quest'anno, l'agente di Khvicha ha detto a noi di adjarasport che sarebbero rimasti al Rubin fino alla fine della stagione, ovvero fino alla finestra di mercato del prossimo inverno, poi partirà sicuramente per un top club. Dopo la partita contro la Spagna di marzo, le voci intorno a lui sono raddoppiate e la maggior parte delle voci riguardava il Milan. Anche sui giornali russi si era scritto che con il Milan era quasi tutto fatto, ma da allora nessuno ha più parlato di Kvara e il Milan".

Che tipo di giocatore è?

"Prima di tutto è un dribblatore straordinario. Nella scorsa stagione è stato il miglior dribblatore della Premier League russa. E' stato anche nominato come il miglior giovane giocatore della scorsa stagione in Russia. È fantastico contro i difensori negli uno contro uno, grandi assist e tiri. È il più pericoloso mentre la squadra è in contrattacco. La sua posizione migliore è esterno sinistro, ma può giocare su entrambi i lati dell'attacco. È il più amato per via del suo X-Factor, può creare qualcosa dal nulla".

Quali sono le sue caratteristiche?

"L'intero paese è intorno a lui in Georgia. A differenza degli altri georgiani, è un vero professionista, vive nel centro sportivo del Rubin e fa di tutto per realizzare il suo sogno. È sempre pronto ad allenarsi e a giocare. Se è in attacco e lui o qualcuno perde palla, torna in difesa e aiuta i difensori. È un giocatore senza sosta. Le persone che conoscono Khvicha, dicono che è molto umile e determinato, il che significa che ha tutto per diventare un giocatore di altissima classe e top al mondo".

Qual è ad oggi il suo prezzo?

"Come si suol dire, il suo prezzo è di circa 15-20 milioni e il Rubin è pronto a venderlo per questa cifra, ma ad oggi secondo fonti vicine al Rubin, non sono arrivate offerte ufficiale per Khvicha dai top club".

Quali squadre oltre al Milan sono interessate a lui?

"La possibilità Mönchengladbach è stata citata in passato, ma anche del Leeds e personalmente Marcelo Bielsa che erano interessati all'acquisto di Kvaratskhelia. Poi è arrivato l'interessamento dell'Ajax, che recentemente è diventata la più forte. In questo momento gli olandesi sono i più vicini a Khvicha, anche se tutto può cambiare velocemente".

Se tu dovessi fare una previsione, dove vedi Kvaratskhelia la prossima stagione?

"I georgiani vogliono davvero che Kvaratskhelia lasci rapidamente il Rubin, prima di tutto a causa delle relazioni russo-georgiane. Ai georgiani non piace essere un tifoso di una squadra russa, e in secondo luogo perché Kvaratskhelia è un talento unico della sua generazione e vogliamo che il mondo lo conosca il prima possibile. Non è escluso che Kvaratskhelia rimarrà in Russia per un'altra stagione. Se devo fare un nome dico Ajax, perché il Milan ha già Leao e Rebic nella posizione di Kvaratskhelia. Penso che i rossoneri stiano ora lavorando per rafforzare altre posizioni e altri ruoli come il centrocampista e l'ala destra".

Pensi che sia pronto per un campionato come quello italiano?

"Io e probabilmente tutti gli appassionati di calcio georgiani crediamo che sarà utile nei migliori campionati europei come sta facendo in Russia. La Serie A è stata ben rappresentata nelle ultime stagioni da giocatori dei paesi ex sovietici: Ruslan Malinovskyi, Eldor Shomurodov, Henrik Mkhitaryan, per dirne alcuni. Se Kvaratskhelia si trasferisse in rossonero, non solo Khvicha, ma anche il Milan sarebbe fortunato".

Pensi che possa essere un tipo di operazione simile a quella che il Milan ha fatto con Hauge un anno fa?

"Penso che, a differenza di Hauge, il trasferimento di Kvaratskhelia sarà molto più difficile. Perché la Georgia, a differenza della Norvegia, non fa parte dell'Unione Europea, e in Italia c'è un limite, in questi momenti tutto diventa più difficile".