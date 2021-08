Calciomercato Milan – Hauge all’Eintracht: domani visite e firma

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge ceduto all'Eintracht Francoforte. Prestito con obbligo di riscatto la formula

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha ceduto Jens Petter Hauge. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Conclusa, infatti, l'operazione per il trasferimento dell'esterno offensivo norvegese, classe 1999, ai tedeschi dell'Eintracht Francoforte, compagine allenata da Oliver Glasner che giocherà in Bundesliga ed in Europa League in questa stagione.