Jammes: “Adli piace a mezza Europa. Milan? Sta riflettendo” | ESCLUSIVA

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un interessamento molto importante del Milan per il classe 2000 del Tolosa Amine Adli. Il direttore del sito francese 'LesViolet.com', Jean-Baptiste Jammes, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare del futuro di questo promettente ragazzo, che nell'ultima stagione è stato nominato miglior calciatore della Ligue2, andando molto vicino a riportare il Tolosa nel massimo campionato francese.

Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse molto importante del Milan: cosa c'è di vero?

"Sì, il Milan è interessato ad Amine Adli. Ma il giocatore vuole andare? Secondo le nostre informazioni e quanto si dice qui in Francia, Adli si sta ancora concedendo qualche giorno di riflessione poiché è corteggiato in tutta Europa".

Che tipo di calciatore è Adli? Quali sono le sue caratteristiche principali?

"Adli ha talento. È un giocatore offensivo, in grado di giocare in mezzo o come esterno. In questa stagione ha giocato da numero 10 dietro l'attaccante con molta libertà. Sa segnare e sa fare assist. Ama dribblare, è generoso e ha una grande mentalità. Davvero, ci è piaciuto molto avere questo giocatore".

Pensi che possa adattarsi bene al calcio italiano?

"È ancora giovane e inevitabilmente ci sono delle incertezze. Ha completato solo una stagione a livello professionistico. Anche se dovesse rimanere in Francia, non ci sarebbero dubbi. Penso che abbia abbastanza talento per esplodere ai massimi livelli".

Oltre al Milan, quali squadre erano interessate a lui? E qual è il prezzo fissato da Tolosa?

"Ha ancora un anno di contratto, quindi penso che il trasferimento sarà sotto i 10 milioni di euro. Diverse squadre in Europa sono su di lui. In Francia si parla molto del Marsiglia, che lo voleva già quest'inverno".

La scorsa stagione Adli è stato nominato miglior giocatore della Ligue2: pensi che possa rappresentare il futuro del calcio francese?

"Mi chiedi se diventerà un giocatore della nazionale francese (ride ndr)? La sua prossima stagione sarà già un successo! Ma sì, Adli sarà inevitabilmente uno dei giocatori da seguire nei prossimi anni. Il club che lo acquisterà sarà molto fortunato..".