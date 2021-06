Calciomercato Milan – Adli, ecco l’offerta al Tolosa. Il punto | PM News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: il club rossonero ha presentato l'offerta al Tolosa per Adli. Ecco come stanno le cose

Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato. Non solo l'acquisto di un centravanti, ma anche giovani talenti che possono diventare in futuro dei top player. Uno di questi è Amine Adli, calciatore in uscita dal Tolosa. Come vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti, il Milan è molto interessato all'esterno offensivo, che potrebbe dunque arrivare in Italia.