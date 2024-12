L’esperto Fosseux su Bouaddi: “Il Milan può competere con i club inglesi?”

Olivier Fosseux, giornalista francese che segue da vicino il Lille, ci ha parlato in esclusiva anche di Ayyoub Bouaddi che piacerebbe al Milan

Nel corso delle ultime settimane sono stati parecchi i calciatori del Lille accostati al Milan in vista delle prossime sessioni di calciomercato, da Jonathan David ad Ayyoub Bouaddi , fino ad Edon Zhegrova : ne abbiamo discusso con Olivier Fosseux . Il giornalista francese della testata 'La Voix du Nord', che segue da molto vicino 'Les Dogues' ha parlato in esclusiva a noi di ' PianetaMilan.it '. Ecco il parere sul giovanissimo centrocampista, che potrebbe già costare molti milioni.

Calciomercato Milan - L'esperto Fosseux: "Bouaddi? Yoro è stato venduto a 70 milioni..."

"Ho l'impressione che il Milan voglia ingaggiare tutti i giocatori del Lille ... Ciò significa che comunque le cose funzionano bene al LOSC. Tornando seri, Ayyoub Bouaddi è un eccellente giocatore e ha solo 17 anni. Penso che sia ancora un po' presto per parlare di un trasferimento di Bouaddi perché sta iniziando ora a giocare una serie di partite di Ligue 1 e Champions League. Sta progredendo molto rapidamente. Poi so che club di Premier League, membri dei Big 5, lo seguono già da due anni. La concorrenza sarà molto elevata. La domanda è anche: il Milan può competere con i trasferimenti e gli ingaggi offerti dai club inglesi? L'estate scorsa il Lille ha venduto Leny Yoro al Manchester United per 70 milioni di euro ...".