ESCLUSIVA PM – Tibo (Evect): “Milan su Fofana? Non mi stupisco. Resterà al Saint-Étienne”

ESCLUSIVA PM – Tibo, direttore della testata francese Evect.fr, molto vicina al Saint-Étienne, ha parlato con noi in esclusiva del futuro di Wesley Fofana, difensore centrale del 2000 accostato al Milan nei giorni scorsi.

In Italia si parla molto del possibile interesse del Milan per Wesley Fofana: cosa ne pensi?

“Non c’è da stupirsi, è passato un po’ di tempo da quando si è diffusa la notizie dell’interesse del Milan. Fofana arriva da una prima stagione di grande successo al Saint-Etienne, in un contesto difficile. È regolarmente supervisionato da formazioni inglesi ma soprattutto tedesche. Il club aveva anche ricevuto un’offerta di oltre 10 milioni di euro durante la precedente finestra di mercato estiva dall’RB Lipsia“.

Che tipo di difensore è?

“È un giovane difensore che può ancora crescere, è molto bravo nell’uno contro uno così come nei duelli difensivi e offensivi. Non ha paura di tentare l’anticipo, anche se a volte prende un po’ troppi rischi. E’ davvero in grande crescita ed è migliorato molto negli ultimi mesi. Si è adattato rapidamente alla Ligue1 e è stato anche in grado di ottenere buoni risultati indipendentemente dal giocatore che lo ha affiancato in difesa. (ci sono stati numerosi infortuni e, improvvisamente, molte partner diversi in difesa)”.

Credi che alla fine deciderà di restare al Saint-Étienne?

“È probabile. Prima di tutto perché vanta una sola stagione intera ad alti livelli. Poi, perché Claude Puel, l’allenatore, vuole costruire la difesa intorno a lui e non lo lascerà andare. Il Saint-Étienne ha già perso un promettente giovane difensore centrale, William Saliba, che ha firmato con l’Arsenal in questa stagione e non può permettersi di perderne un secondo”.

OGGI STEFANO PIOLI HA PARLATO DEL MATCH DI DOMANI SERA CONTRO IL BOLOGNA: LE SUE PAROLE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓