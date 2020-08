ESCLUSIVA PM – Capello: “Casa Milan? Ecco il motivo della mia visita”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di oggi ha destato molto curiosità la visita di Fabio Capello a Casa Milan. In tanti tifosi rossoneri si sono posti la seguente domanda: una semplice visita di cortesia o una possibile collaborazione in vista della prossima stagione?

Proprio per questo la redazione di Pianetamilan.it ha contattato in esclusiva Capello, che ha spiegato il motivo dell’ incontro: “Casa Milan? E’ stata una visita di cortesia per la maglia del prossimo anno. Maldini? E’ stato un piacere incontrarlo”. Insomma, mistero svelato: l’amore per i colori rossoneri è grande, ma Capello non entrerà nella società rossonera.

