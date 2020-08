Calciomercato Milan – Duello con la Juventus per de Paul? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell’Udinese, lascerà i friulani in questa sessione di calciomercato. Lo ha comunicato, di fatto, lo stesso calciatore sudamericano, quando, al termine di Sassuolo-Udinese 0-1 di ieri sera, è stato intervistato dalla televisione ufficiale della società bianconera.

“Ho lavorato tanto nel lockdown, anche con doppi allenamenti, e sono molto contento di chiuderla così con l’Udinese – ha detto de Paul, che era arrivato nell’estate 2016 dal Valencia – . L’Udinese mi ha fatto crescere tanto e mi ha fatto diventare un giocatore che sa fare più ruoli, mi ha fatto andare in Nazionale … Io ho sempre dato tutto, Spero che la gente sia contenta di quanto fatto, ma credo che sia una tappa da chiudere. Se guardo davanti a me sogno di lottare per lo Scudetto o per la Champions League. Però per l’Udinese ho davvero dato più di quello che avevo”.

Parole che suonano di addio imminente. Ma dove può andare de Paul, che, in questa stagione, ha segnato 7 gol e fornito 7 assist in 35 gare tra Serie A e Coppa Italia? Le destinazioni più probabili, al momento, sono due: Milan o Juventus. I rossoneri vantano ottimi rapporti con il suo agente, Agustín Jiménez, avvistato più volte a ‘Casa Milan‘ anche perché de Paul è stimato tantissimo dal direttore tecnico del Diavolo, l’icona Paolo Maldini. I bianconeri, invece, lo vorrebbero in rosa dietro ‘spinta’ dell’amico e sostenitore Paulo Dybala, con cui gioca nell’Argentina.

La famiglia Pozzo, però, non intende fare sconti per il suo gioiello, sotto contratto fino al 30 giugno 2024. Per cedere de Paul, infatti, l’Udinese chiede non meno di 30-35 milioni di euro. Tale richiesta scoraggerà le iniziative di Milan e Juventus? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

