ESCLUSIVA – Juillard: “Simakan-Milan? A gennaio nuovo tentativo”

ESCLUSIVA CON PATRICK JUILLARD DI FOOTBALL365

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il giornalista francese Patrick Juillard (Football365.fr) ci ha parlato di Mohamed Simakan, difensore francese accostato al Milan e vicinissimo ai rossoneri nelle ultime ore del mercato estivo.

Nelle ultime ore dell’ultimo calciomercato, il Milan ha provato a prendere Mohamed Simakan: pensa che ci riproverà a gennaio?

“Potrebbe essere il momento giusto per farlo. Lo Strasburgo ha infatti speso molto (10 milioni) per un attaccante (Habib Diallo ndr) durante le ultime ore di mercato dello scorso ottobre, in quello che potrebbe essere definito un “acquisto shock”. Dato che lo Strasburgo potrebbe avere necessità di vendere a gennaio, il Milan dovrebbe sicuramente tentare di nuovo la fortuna”.

Che tipo di difensore è Simakan?

“Simakan è un difensore versatile e promettente. Ha ritmo, potenza e buone capacità con la palla per essere un difensore. Alto, forte fisicamente, ha un grande futuro come difensore centrale, anche se è usato principalmente come terzino destro a Strasburgo”.

Pensi che possa adattarsi facilmente al campionato italiano?

“Come sapete, il campionato italiano è uno dei più impegnativi per un difensore. Non ottieni un Marcel Desailly ogni anno, anche se, come la Francia, l’Italia è uno dei migliori paesi dotati dei migliori talenti nel mondo del calcio. Quindi giocare in una squadra di Serie A sarebbe una sfida importante per Simakan, come lo sarebbe per qualsiasi giovane difensore. Ma è promettente abbastanza da essere una scommessa vincente per il Milan, soprattutto se venisse utilizzato come difensore centrale”.

Quanto è alta la sua valutazione economica oggi?

“Ho sentito che la scorsa estate lo Strasburgo si aspettava 20 milioni di euro per lui. Potrebbe sembrare molto, ma difensori così giovani e promettenti non sono così comuni sul mercato e Simakan è ancora sotto contratto con lo Strasburgo fino a giugno 2023, che è un periodo piuttosto lungo e aumenta in questo modo il suo valore”.

Secondo lei ci sono altre squadre oltre al Milan a seguirlo?

“Per quanto ne sappia, Simakan ha anche attirato l’interesse di altre squadre, principalmente squadre francesi di alto livello (Monaco, Rennes, Olympique Lione, Olympique Marsiglia). Dato che quelle squadre da quel momento hanno scelto diverse opzioni, Simakan probabilmente non è più un obiettivo per loro, a meno che non vendano difensori a gennaio …”.

