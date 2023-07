Calciomercato Milan – Musah: siamo ai contatti finali | PM

La quadratura del cerchio per Musah al Milan sembra trovata in questo calciomercato pazzo rossonero. Ecco le ultime notizie a riguardo.

Il futuro di Yunus Musah sembra ormai destinato a essere al Milan , visto che questa sessione di calciomercato sta per portare in rossonero l'ottavo nuovo giocatore. Lo statunitense classe 2002 del Valencia , infatti, dovrebbe trasferirsi in rossonero in questi giorni. La fumata bianca è ormai vicinissima. Le parti, dopo una lunghissima trattativa, sono ormai molto vicine. Il prezzo di trasferimento dovrebbe essere intorno ai 18 milioni: da capire se i bonus saranno inclusi o se saranno ulteriori.

La volontà di Musah è stata decisiva in questi giorni. Il giocatore ha spinto tantissimo per arrivare in rossonero e, secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, ormai siamo arrivati agli ultimi contatti. Le prossime ore potrebbero definire tutti gli accordi, per poi far arrivare a Milano il giocatore. Centrocampista, la richiesta di Pioli a Furlani >>>