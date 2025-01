Milan, l’agente di Mosquera: “Rinnovo? Ne stiamo parlando con il Valencia”

L'agente di Cristhian Mosquera, difensore del Valencia recentemente accostato al Milan, ci ha parlato in esclusiva del suo assistito

Uno dei nomi accostati al Milan in questi primi giorni di calciomercato invernale è stato Cristhian Mosquera, difensore centrale del Valencia: abbiamo parlato dell'interesse del club rossonero e delle trattative per il rinnovo in esclusiva con il suo agente, Sergio Barila. Quest'ultimo è a capo dell'agenzia 'Invsport', che cura gli interessi, tra gli altri, anche di Carlos Bacca. Ecco, dunque, un estratto della sua intervista a noi di 'PianetaMilan.it' (QUI L'INTERVISTA COMPLETA).