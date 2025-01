Milan, l’agente di Mosquera: “Ecco che tipo di difensore è Cristhian”

Può giocare con diversi stili/moduli di gioco. Non ha problemi con questo. Ma ripeto, non voglio parlare di altri club o allenatori. Sta giocando a Valencia e non sarebbe una cosa seria, parlare di Cristhian in un altro club". LEGGI ANCHE: Ag. Mosquera: “Rinnovo? Stiamo parlando. Milan? Non parlo di altri club, ma … ” | ESCLUSIVA PM