Ag. Mosquera: “Milan? Normale che ci chiedano informazioni, ma …”

"Penso che il Valencia abbia due giovani difensori centrali di alto livello, Cristhian e Yarek Gasiorowski. E ho l'opportunità di lavorare con entrambi. Ed è normale che i club di alto livello chiedano informazioni su di loro. Sono giocatori giovani, internazionali e giocano con club di prima divisione nella massima serie. Non posso parlare di un club o dell'altro, non è professionale per me, non posso parlare dei nomi di altri club. Ho rispetto per il Valencia. Ora Cristian gioca con il Valencia e non posso dire altro a riguardo".