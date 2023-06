Milan, Bargiggia: “Mi aspetto un mercato improntato sui giovani”

Un periodo importante per il Milan e la società. I rumor di calciomercato impazzano e i rossoneri dovranno muoversi per potere rinforzare la rosa da cosegnare a Stefano Pioli. Abbiamo parlato del calciomercato del Milan e della stagione rossonera insieme a Paolo Bargiggia , giornalista dell'emittente televisiva '7 Gold' esperto di calciomercato e che ha lavorato per tanti anni a Mediaset.

Che tipo di mercato si aspetta dai rossoneri? Ancora incentrato sui giovani? "Mi aspetto un mercato sui giovani si: per l'esterno destro parliamo di Chukwueze o Pulisic un classe '99 e un '98. Nelson dell'Arsenal stessa cosa, per non parlare di Romero. Discorso simile per il trequartista: qui si parla di Baldanzi, Thiago Almada e Kamada. Si capisce che è un discorso improntato sui giovani e così sarà anche per gli attaccanti".