DJ Ringo: “Ibrahimovic farà pochi gol, ma pesanti e da tre punti”

NEWS MILAN – DJ Ringo, tifoso del Milan, ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘.

“Il ritorno di Ibrahimovic è molto positivo, anche a 38 anni vale molti giocatori di Serie A. Inoltre carica l’ambiente, dà una scossa a uno spogliatoio che ha qualche elemento che non ha certo dato il massimo”, ha esordito DJ Ringo. “La MLS corrisponde alla nostra Serie C, ma Ibrahimovic è venuto al Milan non solo per giocare a pallone. Ha anche un’energia micidiale, è un condottiero”, ha proseguito, quindi, il noto DJ che ha anche aperto una parentesi sulla stagione del Diavolo.

“Zvonimir Boban e Paolo Maldini si sono ritrovati con un Marco Giampaolo che ha deluso le aspettative, ora sono stati chiari con i giocatori. Il 5-0 di Bergamo ha pesato perché è stato schiacciante”. La conclusione di DJ Ringo sempre su Ibrahimovic: “Farà pochi gol, ma saranno pesanti e varranno 3 punti. Ibra is back“.

Per leggere, invece, un estratto delle dichiarazioni più importanti di Ibrahimovic rilasciate oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘, continua a leggere >>>

