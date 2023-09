Derby Inter-Milan, Giunti: “Leao può essere lo spaccaderby”

Federico Giunti, ex giocatore del Milan, ha parlato del derby tra i rossoneri e l'Inter e in particolare di Rafael Leao. Ecco le parole

Federico Giunti , in campo per il Milan nel 6-0 del 2001 contro l'Inter , ha parlato del derby di oggi tra nerazzurri e rossoneri. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.

Su Inter-Milan: "Il Milan ha trovato la quadra con questo assetto con Krunic in mezzo al campo a gestire compiti di impostazione, con Loftus-Cheek e Reijnders nel ruolo di incursori e tuttocampisti. La differenza la faranno comunque gli attaccanti, i derby sono solitamente risolti dagli attaccanti quindi spero che Leao sia tornato carico dagli impegni con il Portogallo e lo stesso valga per Giroud. Certamente non sarà un derby importante per la classifica ma lo sarà di sicuro per l'onore".