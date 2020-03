Coronavirus – Serie A fino a luglio e caos prestiti: Ibrahimovic e Kjaer?

ULTIME MILAN – Il coronavirus ha preso il sopravvento, per il momento, e anche il calcio, che sembra sempre immune da qualsiasi problematica del mondo, stavolta si è dovuto inginocchiare. Stop a tutti i campionati e alle competizioni europee. Non che ci sia un anno “giusto” per questi avvenimenti, ma questo, dal punto di vista calcistico, è di sicuro il peggiore. A giugno e luglio è in programma Euro 2020 e, dunque, diventa difficile capire cosa possa accadere.

Una delle possibilità è quella di rimandare gli Europei e far concludere i campionati in estate. In tal caso, sottolinea la Gazzetta, ci sarebbero però alcune situazioni da sistemare. Nel caso in cui, per esempio, la Serie A dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i contratti dei giocatori in prestito o in scadenza non avrebbero più alcun valore. In tal caso sarebbe necessaria una riscrittura, con una deroga speciale della Lega. Nel Milan, in particolare, la situazione riguarda Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer: il primo con contratto in scadenza il 30 giugno, il secondo in prestito. Per Ibra hanno litigato Boban e Gazidis… Continua a leggere >>>

