UEFA, da domani lo stop: Euro2020 verso il rinvio. Lo scenario

ULTIME NEWS – Questa sera in campo l’Europa League poi da domani lo stop alle competizioni europee, dopo che quasi tutti i campionati si sono già fermati. Euro 2020 verrà rinviato di un anno, in modo da consentire alla stagione di essere prolungata fino all’estate. In questo modo saranno conclusi i campionati e le varie competizioni internazionali.

E’ questo lo scenario che UEFA e FIFA sembrano aver preso maggiormente in considerazione vista l’emergenza Coronavirus. Forse con un po’ di ritardo viste le gare già giocate a porte chiuse come ieri a Parigi o martedì a Valencia, ma con grossi assembramenti di tifosi fuori dagli impianti. Il problema probabilmente è stato preso sottogamba e il caso italiano non è stato preso come modello dagli altri paesi. Intanto, Ibra potrebbe lasciare il Milan ma restare in Italia: le ultime>>>

