Coronavirus – I medici della Serie A: “No agli allenamenti”

ULTIME MILAN – Ieri in Lega Calcio si è parlato anche del fatto che le squadre debbano o meno allenarsi in attesa della ripresa del campionato. Claudio Lotito, presidente della Lazio, era favorevole; Andrea Agnelli, numero uno della Juventus, contrario. Parola dunque agli esperti, ovvero ai medici delle squadre di Serie A. Con un comunicato ufficiale, infatti, hanno chiarito che è meglio non allenarsi neanche, almeno finchè la situazione non sarà un netto miglioramento.

Ecco il testo integrare della nota: “In considerazione della grave evoluzione dell’infezione Covid 19 nel mondo, vista l’emergente diffusione dei contagi anche all’interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il Sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione. Pertanto, in modo unanime, i medici consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19”. Novità sul futuro di Kjaer intanto… Continua a leggere >>>

