Rinvio partite – Serie A, è scontro sulla ripresa degli allenamenti

NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Serie A si interroga su quando recuperare le partite nel momento in cui l’emergenza coronavirus sarà finita. La bozza di calendario è stata già messa nero su bianco: le gare sarebbero concentrate in due mesi, dal 2 maggio al 30 giugno prossimo.

Lo scontro tra i club di Serie A è però sugli allenamenti. Il presidente della Lazio Lotito, appoggiato dal Napoli di De Laurentiis, sostiene che gli allenamenti non possano essere sospesi, neppure con motivazioni giuridiche, e che anzi vadano ripresi al più presto. La Juventus di Agnelli, invece, è convinta che i giocatori vadano lasciati lontano dai campi di gioco. Intanto Ibrahimovic torna in Svezia, continua a leggere >>>

