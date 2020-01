Coppa Italia – Fiorentina-Atalanta 2-1: Cutrone titolare ed in gol

NEWS FIORENTINA – La Fiorentina di Giuseppe Iachini, questo pomeriggio al ‘Franchi‘, ha battuto per 2-1 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, eliminandola dalla Coppa Italia e conquistando il passaggio ai quarti di finale. Il primo gol viola è stato siglato da Patrick Cutrone, che alla sua prima da titolare con la maglia della Fiorentina, ha trovato subito il guizzo vincente. Tante, tantissime le aspettative sul giovane ex Milan, da Rocco Commisso, passando per Iachini fino ad Giancarlo Antognoni, tutti hanno parlato del suo arrivo.

Iachini nei giorni scorsi tuonava: “Speriamo che non stia seduto in panchina”, ecco quindi che l’ex Diavolo è stato lanciato dal primo minuto nell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Pronti e via, dopo dieci minuti arriva il vantaggio della viola. Bellissima azione con Gaetano Castrovilli che avvia la manovra, Cutrone fa la sponda per Dalbert, a sua volta il brasiliano arriva sul fondo, mette in mezzo per Cutrone che calcia di prima intenzione e trova il suo primo gol.

La Fiorentina ha trovato il suo bomber? Ora resta a Cutrone continuare su questa strada, certamente, la qualità e la caparbietà non mancano.

