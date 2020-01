Calciomercato Fiorentina – Cutrone torna in Italia: statistiche e curiosità

VIDEO FIORENTINA – Dopo mezza, deludente, stagione in Premier League, con il Wolverhampton (3 gol e 4 assist in 24 presenze totali, per soli 860′ sul terreno di gioco), l’ex milanista Patrick Cutrone torna in Italia per vestire la maglia della Fiorentina. Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, statistiche e curiosità su Cutrone, classe 1998, che giunge in viola per rinforzare l’attacco di Giuseppe Iachini.

